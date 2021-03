​Morreu Bunny Wailer, um dos pioneiros do reggae

O músico jamaicano Bunny Wailer morreu, aos 73 anos. Considerado uma das vozes mais importantes da história do reggae, foi colega de banda de Bob Marley.



A morte de Bunny Wailer, nome artístico de Neville O'Riley Livingston, foi confirmada esta terça-feira pela agente e pela ministra da Cultura da Jamaica.

As causas da morte não foram avançadas, mas o pioneiro do reggae estava hospitalizado desde junho do ano passado, quando sofreu um enfarte.

Natural de Kingston, Bunny Wailer foi um dos fundadores dos The Wailers, juntamente com o amigo de infância Bob Marley e Peter Tosh. O grupo ajudou a tornar o reggae num fenómeno mundial.

Os dois músicos criaram músicas emblemáticas, como “Simmer Down” ou “Stir It Up”, e levaram o reggae da ilha da Jamaica para os palcos de todo o mundo.

Bunny Wailer iniciou uma carreira a solo em 1974 e no currículo conta com três Grammys e a Ordem de Mérito da Jamaica.

Bunny Wailer era o último fundador ainda vivo dos The Wailers, depois da morte de Bob Marley, em 1981, com cancro, e do assassinato de Peter Tosh, em 1987, na sequência de um assalto.