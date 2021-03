Interesse da Premier League? "Rúben Amorim está completamente focado no Sporting"

Luís Filipe, antigo companheiro de Rúben Amorim no Benfica, tem a certeza que o treinador do Sporting não vai perder o foco no seu trabalho, na sequência das notícias da atenção que alguns clubes da Premier League estão a dedicar ao técnico que está na liderança do campeonato português.

"O trabalho que o Rúben tem desenvolvido faz com que se fale de outras paragens, mas ele está completamente concentrado no Sporting. Ele é um homem do futebol e sabe como as coisas funcionam. O Rúben tem um objetivo, está focado no Sporting e acredito que assim continuará", refere em entrevista a Bola Branca.

Luís Filipe considera, por outro lado, que o interesse de outras equipas no treinador é "normal". As notícias têm sido veiculadas por órgãos de comunicação social ingleses e anotam acompanhamento de alguns clubes da Premier League.

Título está perto, mas todo o cuidado é pouco



Após o clássico com o FC Porto, a 13 jogos do fim da época, o Sporting tem nove pontos de vantagem sobre o Braga, 10 sobre o FC Porto e 13 sobre o Benfica.

A conquista do título, ao fim de 19 anos, está ao alcance dos leões, mas Luís Filipe alerta para surpresas e sublinha que o Sporting "não pode baixar a guarda".