Regressar às vitórias

Após dois empates consecutivos, frente ao Moreirense e Sporting Farense, o Benfica regressou ontem à noite às vitórias, ainda que não tenha produzido globalmente uma exibição de boa qualidade ante o Rio Ave, que somente incomodou na primeira parte do jogo disputado no estádio da Luz.

As operações até começaram bem para os encarnados, mas depressa se desvaneceu a ideia de que a equipa estava finalmente de volta às boas exibições.

O Rio Ave acordou, empertigou-se e acabou mesmo sendo melhor no primeiro tempo em que dispôs de uma mão cheia de oportunidades que os seus avançados desperdiçaram.

Depois, na segunda parte tudo se modificou. O Benfica reencontrou-se e os golos acabaram por surgir com toda a naturalidade, deixando à vista uma grande determinação dos seus jogadores, e vontade de, uma vez por todas, voltar as costas aos maus tempos, que deixaram marcas profundas no clube em todos os seus domínios.

Apesar de tudo isto, continua difícil adivinhar o futuro. É que, apesar do desperdício de pontos pelos seus mais diretos rivais, a verdade é que o Benfica está agora a três pontos do Porto, quatro do Sporting de Braga e 13 do Sporting Clube de Portugal – o que equivale a dizer que o sempre almejado lugar na Liga dos Campeões Europeus continua a não passar por enquanto de uma miragem.

E este é, sem dúvida, um importante busílis da questão.

Será certamente neste objetivo que se irá centrar o comportamento da equipa de Jorge Jesus nas jornadas vindouras do campeonato, porque quanto à luta pela conquista do título tudo aponta para que as águias continuem a voar muito baixinho.

As próximas 13 jornadas estão, desde já, carregadas de adrenalina.