Fundação AIS assinala visita do Papa ao Iraque com programa de apoio aos jovens cristãos

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) vai assinalar a visita do Papa Francisco ao Iraque, a primeira àquele país do Médio Oriente, com o lançamento de um programa que considera “ambicioso” de apoio aos jovens cristãos.

Trata-se de um programa orçado em 1,5 milhões de euros e que envolve a Universidade Católica de Erbil (CUE), a capital da região autónoma do Curdistão Iraquiano, onde se concentra a maior parte da comunidade cristã deste país.

De acordo com a AIS, vão ser atribuídas “150 bolsas para estudantes universitários que frequentem aquele estabelecimento de ensino superior, para ajudar a promover a coesão social entre as várias religiões e proporcionar aos jovens estudantes cristãos a possibilidade de terem mais perspetivas de emprego no futuro”.

“Esta ajuda não só beneficiará jovens que esperam um futuro melhor, mas, ao mesmo tempo, será um poderoso sinal de solidariedade para com os cristãos e todas as outras minorias da região”, assinala o arcebispo Caldeu de Erbil e fundador da universidade, D. Bashar Warda, citado em comunicado, realçando que a CUE “é um farol de luz e um símbolo de esperança, especialmente para as gerações mais novas”.