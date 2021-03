"Economia de Francisco Portugal" promove primeiro curso em 2021

A partir de 3 de Março e até 5 de Maio, a "Economia de Francisco Portugal" promove um novo curso intitulado "A Economia de Francisco: o Santo, o Papa e Nós".



Esta formação, que é a primeira iniciativa deste ano, "tem como objetivo aprofundar o que está por detrás desta nova economia: a vida e o pensamento de S. Francisco de Assis (1º módulo), o pensamento social da Igreja, com destaque para as últimas encíclicas do Papa Francisco (2º módulo) e ainda dar a conhecer testemunhos de quem já vive este caminho de trabalhar pelo bem comum: organizações, empresas, famílias e indivíduos (3º módulo)", explica um comunicado.

O primeiro módulo realiza-se em duas sessões, a 3 e 10 de Março, com a participação do padre Franciscano Hermínio Araújo, que dá a conhecer S. Francisco e os seus escritos.

No segundo módulo, haverá três sessões: Margarida Alvim fala a 17 de Março sobre a encíclica "Laudato Si", o padre Jesuíta José Frazão reflete a 24 de março sobre o documento do Papa "Fratelli Tutti" e no dia 7 de Abril o jornalista Octávio Carmo da Agência Ecclesia faz uma síntese do pensamento social cristão.

O terceiro módulo decorre de 14 de Abril até 5 de Maio e conta com intervenções de vários participantes da 'Economia de Francisco' que testemunharam sobre "Da teoria à prática: O que já está a ser feito?".

Todas as sessões realizam-se semanalmente à quarta-feira das 21h15 até às 22h45, através da plataforma Zoom.

O curso tem um custo de 15 euros por participante e de 7,5 euros para estudantes e pessoas em situação de desemprego.

As verbas angariadas vão "reverter a favor da Obra Franciscana Unidade de Cuidados Paliativos da Fundação Domus Fraternitas".

O pagamento pode ser feito por transferência bancária para a ACEGE, através do IBAN PT50 0033 0000 0009 9886 2360 5.

O respetivo comprovativo de pagamento deve ser enviado para economiadefrancisco@gmail.com.

As inscrições podem ser feitas até ao dia 3 de Março através deste formulário.