Sérgio recorda incidente com Carvalhal. "Se fosse a contar tudo o que já me disseram, só parava daqui a 10 anos"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, desvaloriza a discussão que teve com Carlos Carvalhal, treinador do Braga, no final do jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

Em conferência de imprensa, o treinador lamenta que se comente a polémica em torno do jogo e recorda lances do clássico contra o Sporting, afirmando que "nem vai dizer que Pote e Nuno Santos" disseram para o banco do FC Porto.

"Aquilo que se passa no campo, fica no campo. Se fosse contar tudo aquilo que eu disse e que me disseram a mim, tudo aquilo que se passa num desporto cheio de paixão, começava hoje e só parava daqui a 10 anos. Acho que isso não é bonito. Se calhar isso é mais importante do que fizemos no jogo ou contra o Sporting, que foi o último jogo, mas só falam de pormenores, de situações mais ou menos bonitas. Outras não vieram cá para fora, nem tudo se sabe. Não sou eu o que vou dizer o que é que o Nuno Santos ou o Pote disseram ao nosso banco, há muitas situações que acontecem dentro de campo e ficam dentro de campo", diz.

O técnico diz que o que acontece fora do campo é utilizado para mascarar o que se passou no jogo. O treinador puxa a fita atrás e lamenta que não se tenha comentado a vitória do Porto contra a Juventus, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Parece-me que muita gente comenta o que se passa à volta do futebol. Há muita gente que analisa o jogo, mas há outras pessoas que não percebem nada disso e que analisam quem pestanejou, quem cumprimentou quem. O nosso jogo com a Juventus foi muito comentado? A única vez que o FC Porto ganhou a Juventus e falou-se? Não se fala disso. Não há tempo para comentar o verdadeiro jogo. Quem é apaixonado pelo futebol quer falar do jogo. Quem anda aqui para ter o seu tachinho comenta tudo o que se passa à volta", atira.