Sérgio Conceição: "Com bola, Braga é a melhor equipa a jogar em Portugal"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, considera que o Sporting de Braga "é a melhor equipa a jogar em Portugal". Em conferência de imprensa de antevisão antes da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal contra os minhotos, o técnico deixou elogios à equipa de Carvalhal.

"Na minha opinião é a melhor equipa em Portugal a jogar, na beleza e na dinâmica como chegam à baliza e condicionam. Quando têm a bola, talvez sejam a melhor equipa a jogar em Portugal neste momento", disse.

O técnico acredita que as duas equipas vão tentar chegar à final no Jamor e destaca a importância do jogo de quarta-feira para a sua equipa.

"Posso é perceber a dinâmica e os pontos mais fortes do Braga. Isto é uma final e as duas equipas vão querer passar. Se consegurimos, será a terceira final nestes três anos e meio. Um clube grande vive assim, destas presenças em jogos importantes que dão títulos. É isso que procuramos: estar novamente na final da Taça de Portugal", diz.

Conceição elogia novamente o trabalho de Carlos Carvalhal, quem considera um "excelente treinador" e explica a ambição no clube minhoto, que já representou no passado.

"Importante é perceber qual a dinâmica que têm quando ganham a bola, que jogadores compõem essa linha defensiva. Se é o Borja ou o Sequeira na esquerda, se é o Raúl Silva, se o Esgaio tem largura e profundidade. Que dinâmica têm quando têm a bola e o que fazem para defender? É uma equipa muito bem trabalhada com jogadores acima da média que fazem parte de um clube grande e com um excelente treinador. Conheço bem a ambição das pessoas do clube", afirma

Pepe e Sérgio Oliveira em dúvida, Marcano sem ritmo



Pepe e Sérgio Oliveira são as grandes dores de cabeça para Sérgio Conceição, os dois jogadores estão em dúvida por lesão e Sérgio não abriu o jogo: "Hoje não treinaram com o grupo, estão em dificuldade e ainda não sabemos se poderão jogar amanhã".

A ausência de Pepe poderia abrir espaço ao regresso de Marcano, que está de regresso depois de um longo período de recuperação a uma grave lesão sofrida na época passada. Sérgio fecha essa porta e explica que Marcano ainda não tem o ritmo suficiente.

"O Marcano voltou agora à competição. É importante para o grupo de trabalho. Pode ir ao estágio connosco e está pronto para jogar, porque se não não tinha jogado na equipa B. O ritmo competitivo ainda é baixo. Temos de ter algum cuidado para ele entrar forte e confiante", diz.

O FC Porto-Sporting de Braga está marcado para esta quarta-feira, às 20h15, depois de um empate a uma bola na primeira mão da meia-final. Acompanhe o jogo pelo relato da Renascença e pelo acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.