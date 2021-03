Marcelo meteu-se na candidatura de Moedas e Rio acelerou

À Renascença , várias fontes garantem que a decisão tem aproximadamente 3 meses. Asseguram que existia vontade por parte de Rui Rio (que chamou a si as escolhas em Lisboa e Porto) de que o ex-comissário europeu pudesse ser o candidato social-democrata, mas tudo se precipitou na semana passada: na reunião da distrital de Lisboa do CDS, terça-feira, ninguém deu nota de que o nome de Carlos Moedas estivesse fechado, pelo que o anúncio de quinta-feira (na sequência da notícia do Nascer do Sol), apanhou de surpresa grande parte do CDS e também do PSD, já que Rui Rio nem sequer terá passado o nome pelo crivo da comissão permanente.

O nome de Carlos Moedas não foi propriamente uma surpresa, há meses que andava nas trovas lisboetas como possível escolha do PSD para candidato à câmara da capital, ainda que o próprio tenha recusado que tal estivesse nos seus planos. Nada de novo na política: negar até ao dia em que se torna verdade. Até porque, neste caso, podia mesmo não ser. O que surpreendeu foi a ocasião do anúncio, durante um jogo do Benfica e antes de uma comunicação ao país do Presidente por ocasião de mais um período de estado de emergência.

“Marcelo precisa de um centro-direita melhor e para um Presidente é evidente que qualquer nome mais forte por parte do PSD o satisfaz”, disse à Renascença uma fonte que acompanhou boa parte do processo de decisão sobre o candidato do PSD a Lisboa.

Há anos que Marcelo Rebelo de Sousa “vende” Carlos Moedas, em conversas mais ou menos privadas, como um dos protagonistas do futuro da direita e também há anos que o Presidente da República se preocupa com a situação da direita, com a necessidade de alternativa. A candidatura de Moedas à Câmara de Lisboa dá resposta a alguns anseios de Marcelo e de boa parte da direita e alivia a pressão sobre Rui Rio.

Fonte da direção centrista garante que Francisco Rodrigues dos Santos estava ao corrente, mas há várias fontes a contarem versão diferente, quer no PSD, quer no CDS: na véspera do anúncio, o presidente centrista ainda não tinha recebido informação do PSD sobre esta escolha. No dia seguinte não houve tempo para cumprir com protocolos, nem meter pompa e nem circunstância porque o líder social-democrata já sabia que havia jornais que sabiam. O resultado foi um anúncio quase clandestino para um candidato que foi recebido como uma forte aposta para Lisboa: Carlos Moedas surgia nas imagens remetido para segundo plano, sem dizer palavra, atrás do líder social-democrata.

Portas desafiado, ponderou, mas não ficou

Se é certo que Carlos Moedas, Miguel Poiares Maduro e Ricardo Baptista Leite eram nomes há meses apontados, a Renascença sabe que o CDS poderia de facto ter liderado a coligação, bastava que Paulo Portas tivesse aceitado o desafio que o PSD lhe lançou.

O antigo líder centrista e antigo vice-primeiro-ministro já foi candidato a Lisboa, em 2001, com um resultado de má memória para os centristas. Do cartaz que dizia "eu fico" ninguém na política nacional se esqueceu porque Paulo Portas não ficou como vereador. Agora, porém, rezam as sondagens internas do PSD que, aceitando liderar a coligação PSD/CDS, a história podia ser outra, mostrando um candidato forte que podia roubar a câmara ao socialista Fernando Medina (e complicar bastante a vida ao primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa).