​Covid-19: JSD apela à vacinação de sem-abrigo

A JSD apela ao Presidente da República para que use a sua influência no sentido de pressionar a inclusão de pessoas em situação de sem-abrigo nas primeiras fases da vacinação contra a Covid-19.



O apelo da JSD ao Governo e ao Presidente da República junta-se a pedidos já feitos no mesmo sentido pelo PAN e por organizações que apoiam no terreno as pessoas em situação de sem-abrigo.

“A JSD entende que a vulnerabilidade a que estas pessoas estão expostas tem de levar a Task Force e o Governo a que não as esqueça no âmbito das primeiras fases de vacinação”, pedem os jovens sociais-democratas, em comunicado.

A JSD deixa também o pedido ao Presidente da República “para que utilize a sua magistratura de influência, tendo em conta a atenção que tem dado à problemática das pessoas em situação de sem-abrigo, para garantir que não são esquecidas no âmbito da vacinação contra a Covid-19”.

No comunicado, a JSD também salienta que “é importante envolver as organizações sociais que apoiam as pessoas em situação de sem-abrigo para ajuda no processo de vacinação, tendo em conta o trabalho que já fazem diariamente e o conhecimento que têm da realidade”.