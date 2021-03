Três homens detidos por agressões a polícias em Oeiras

Três homens foram detidos esta terça-feira em Porto Salvo, Oeiras, por agressões e injúrias a polícias, que chegaram a usar uma "arma de fogo de baixa potencialidade letal" para conter os distúrbios, anunciou a PSP.

Os suspeitos têm 24, 25 e 50 anos e foram detidos pelas 01h00 da manhã desta terça-feira pelos crimes de agressão e injúrias aos agentes, resistência e coação.

De acordo com a polícia, as autoridades receberam denúncias de que um homem estaria a gritar na via pública, na freguesia de Porto Salvo, incomodando os residentes.

Quando chegaram ao local, os agentes, à civil, foram reconhecidos pelo homem, que se dirigiu aos polícias "com comportamento violento e agrediu um dos elementos policiais, tendo sido necessário recorrer à força física para conter as suas agressões", salientou a PSP.

"Em consequência, familiares e amigos aproximaram-se dos polícias, na tentativa de impedir que a detenção se concretizasse, arremessando vários objetos contra os polícias, colocando em risco a sua integridade física", acrescentou.

Segundo a PSP, foram ativados reforços para manter a detenção e restabelecer a ordem pública, "havendo necessidade de utilização de arma de fogo de baixa potencialidade letal".

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial na Comarca de Lisboa Oeste, em Oeiras, para eventual aplicação das medidas de coação.