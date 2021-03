Ponte da Arrábida com trânsito condicionado à noite até sábado devido a obras

O trânsito na Ponte da Arrábida vai estar condicionado entre as 22h00 e as 7h00 desde esta terça-feira até sábado para reparação da junta de dilatação, revelou a Infraestruturas de Portugal (IP) no seu sítio na Internet.

“No âmbito das inspeções programadas à Obra de Arte, a levar a cabo pelo LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil, será necessário proceder ao condicionamento do tráfego até ao próximo sábado”, lê-se na publicação.

A opção por fazer a obra durante a noite tem por base a “segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores” ao mesmo tempo que são “minimizados os impactos da intervenção”, continua a publicação.

Na terça e quarta-feira haverá a supressão da via da direita no sentido Norte/Sul [Porto/Gaia] e na quinta e sexta-feira será suprimida a via da direita no sentido Sul/Norte, descreve a IP.

Os trabalhos serão acompanhados pelas autoridades policiais competentes (GNR/PSP), acrescenta.

A circulação automóvel na Ponte da Arrábida foi condicionada na segunda-feira cerca das 16:00, tendo a entidade gestora da Ponte da Arrábida explicado à Lusa que um elemento de proteção de uma junta de dilatação se soltara, obrigando a uma intervenção para substituição da mesma.

O corte das duas vias no sentido Porto-Gaia obrigou ao desvio do trânsito automóvel no sentido Freixo-Arrábida para a AEP, indicava o município do Porto na sua página institucional,

No sentido Matosinhos-Porto, o trânsito estava a ser desviado pela A20, no sentido Arrábida-Freixo.

A circulação foi restabelecida por volta das 20h30.