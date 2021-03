Madeira com 61 novos casos de Covid

Veja também:

A Madeira registou nas últimas 24 horas 61 novos casos de Covid-19, todos de transmissão local, e mais 121 recuperações, revelou esta a Direção Regional da Saúde (DRS).

Segundo a DRS, a região tem um acumulado, desde 16 de março de 2020, de 7.337 infeções, 6.151 recuperados e 64 óbitos associados à doença.

A DRS adianta serem 1.122 os casos ativos, dos quais 23 são casos importados, e 1.099 de transmissão local, dos quais 48 pessoas encontram-se hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (42 pessoas em Unidades Polivalentes e seis na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19) e 16 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Em comunicado, a DRS sublinhou que os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgados esta terça-feira, no relatório da situação epidemiológica em Portugal, referentes à região "não estão de acordo com a contagem diária feita na Região Autónoma da Madeira". No relatório desta terça-feira, a DGS indicou que na Madeira foram registados 140 novos casos e que a região autónoma contabiliza um total acumulado de 6.614 infeções e 61 mortes devido à Covid-19.

No seu comunicado, a autoridade regional sublinha que os números fidedignos são os dados reportados diariamente pela DRS "de forma clara, segura e transparente", explicando que os casos divulgados pela DRS "são referentes aos cidadãos residentes, com residência fiscal, na Madeira e turistas com diagnóstico de Covid-19 identificados na região".

"O relatório epidemiológico da Covid-19, divulgado no final do dia de ontem pela DRS, reportou 38 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 pelo que passámos [nesse dia] a contabilizar 7.276 casos confirmados de covid-19 e mantivemos o número de 64 óbitos associados à doença", relembra a Autoridade Regional da Saúde.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.539.505 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.389 pessoas dos 805.647 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.