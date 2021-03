"Desconfinar gradualmente sem medo de dar passos atrás", porque "não estamos livres de nova vaga"

É evidente que, à força das circunstâncias, estes últimos aspetos têm sido melhorados. Alguns deles, não todos. Tem havido agora mais automatização na informação que é recolhida a nível clínico e laboratorial, já há plataformas informáticas a falar que não falavam, mas tudo isto tem sido o resultado de décadas de desinvestimento na área da saúde pública e da epidemiologia. Agora, já toda a gente fala no R(t), na imunidade de grupo, na incidência, na prevalência, etc... Se me dissesse há um ano que os portugueses falavam no R(t), eu juro que eu negava, não acreditava que isso seria possível.

Há exemplos de múltiplas plataformas informáticas que não falam entre si, por vezes, dentro do mesmo centro hospitalar, não temos os problemas relativos à proteção de dados resolvidos e à necessidade de anonimização de uma forma automática, os nossos clínicos não têm o devido apoio até com um staff dedicado a introduzir os dados nas plataformas para depois serem processados, perdem imenso tempo a preencher formulários.

Portugal foi apanhado desprevenido, tal como o resto do planeta e o vírus pôs a nu uma série de fragilidades que nós tínhamos - sempre tivemos - e, neste caso concreto, aquelas que a mim e aos epidemiologistas mais afetam foi a ausência de uma recolha automatizada de informação e de falta de fluxo de informação, quer dentro do Ministério da Saúde e ainda menos do Ministério da Saúde para fora, para a comunidade científica, em geral.

A conclusão que nós podemos tirar de 2020 é que nunca estivemos prontos para esta epidemia. O que, confesso, talvez nos tenhamos enganado é que estava toda a gente à espera que fosse um vírus da gripe e, afinal, foi um coronavírus. Não quer dizer que nós não tivéssemos tido avisos, porque tínhamos tido já dois coronavírus no início do século, mas, talvez porque os conseguimos controlar, subestimámos os coronavírus.

O problema da pandemia de Covid-19 pode estar resolvido até ao final do ano, mas Portugal não está livre de uma nova vaga se voltar a cometer os mesmos erros. O alerta é deixado por Manuel Carmo Gomes, o prestigiado epidemiologista que foi, em diversas ocasiões, crítico da estratégica do Governo.

Adotámos uma série de medidas gradualistas, fomos andando atrás do vírus. Com isso, chegámos a um pico, entre 18,19 e 20 de novembro, já próximo dos 6 mil casos, uma coisa que era impensável quando tudo isto começou.

Em setembro e, especialmente, em outubro cometemos um erro tremendo. Nós já tínhamos todas as luzes vermelhas. Na primeira metade de outubro de 2020, nós tínhamos já 800 a 1.200 casos por dia e andávamos com taxas de aumento de 5% a 10%. Isto foi pouco depois das escolas abrirem. Significa que o número de novos casos duplica entre uma semana a 15 dias. Isto acende todas as linhas vermelhas que se possa imaginar e nós, hoje em dia, sabemos isso.

Não foi milagre nenhum, nós o que fizemos foi aquilo que é absolutamente necessário fazer com este vírus quando as coisas começam a disparar por aí acima, que é tomar medidas muito assertivas.

Durante o mês de março tivemos uma grande subida de casos. Começou em 2 de março e, depois, houve ali um período em que nós tínhamos duplicação de casos de cinco em cinco dias e depois de sete em sete dias. Houve uma ação muito positiva do Governo português, que decidiu confinar drasticamente, no dia 16 de março, isto contra o parecer de organizações como o Conselho Nacional de Saúde Pública. Em 16 de março, tivemos uma ação muito assertiva, positiva e que depois deu origem àquela frase do "milagre português".

Aquilo que eu acho que foi um erro foi não termos fechado drasticamente logo a meio de outubro, termos chegado ao Natal com um nível muito elevado de incidência: estávamos com 3.500 casos por dia. E isso não é aceitável com um vírus destes. E depois houve um descuido de quatro ou cinco dias no Natal, é muito claro que o número de contágios que ocorreu nos dias 25, 26, 27, 28 e 29 de dezembro estava a subir rapidamente, enquanto exatamente nesses dias o número de testes estava a descer. O que é um contrassenso.

Esta medida, recentemente anunciada, de alargar a separação entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer de três para quatro semanas, que eu ainda acho uma medida muito defensiva, acho que devíamos ter ido já muito mais longe, nomeadamente ir às seis semanas, vai permitir-nos conseguir uma cobertura adicional de mais 100 mil pessoas. Com um alargamento a seis semanas, e isto está muito bem fundamentado, nós conseguiríamos chegar às 200 mil vacinas adicionais a curto trecho para proteger uma maior fatia da população mais fragilizada na altura em que estamos a começar a pensar em planear o desconfinamento. As duas coisas devem ir em paralelo, seria muito desejável.

Neste momento, os únicos indicadores que ainda estão no vermelho são os indicadores hospitalares, mas têm estado a descer. Ainda estamos com um número de pessoas em cuidados intensivos muito superior àquilo que seria desejável. Recentemente, o Dr. João Gouveia deu-nos números muito precisos na ordem das 240 camas em cuidados intensivos. Esses são os indicadores no vermelho têm atrasado mais uma decisão de desconfinamento, mas eu penso que, uma vez que os outros indicadores estão em muito melhor situação, nós estamos em altura de começar a pensar num programa gradual de desconfinamento, combinado com uma estratégia de vacinação que permita ir imunizando a população mais rapidamente possível, em paralelo com o desconfinamento.

Absolutamente. Estou convencido que não, mas eu volto a perguntar: será que a sociedade portuguesa quando nós estávamos a meio de outubro com todas as luzes vermelhas a acenderem-se teria aceitado um confinamento semelhante ao que temos agora? Será que a sociedade portuguesa aprendeu essa lição e, se nós voltarmos a uma situação dessas, as pessoas aceitam medidas de confinamento muito restritivas? É que, se não o fizerem, não aprendemos nada.

Não devíamos ter permitido chegar ao Natal com aquele nível e, como disse, isto devia ter começado em outubro com um controlo muito mais assertivo, quando todas as luzes vermelhas se estavam a acender.

Desconfinar gradualmente e ver com atenção, dar tempo para medirmos o impacto do desconfinamento. Depois, o que nos guia no desconfinamento são indicadores que são consensuais. Há um conjunto de indicadores epidemiológicos, como o valor do R, o número de novos casos por dia, a percentagem de testes que surgem positivos e , depois, temos também indicadores como o desempenho que o sistema de rastreamento, a resposta nos inquéritos epidemiológicos, qual é a percentagem de inquéritos que estão a ser feitos num curto espaço de tempo, de 24 horas, por exemplo, e temos também os indicadores hospitalares. O que se está a passar com a ocupação hospitalar Covid e, em particular, com os cuidados intensivos.

Se as primeiras medidas de desconfinamento, por qualquer razão - nomeadamente porque temos aí as variantes, sobretudo a britânica que tem muito maior transmissibilidade - fizerem com que os nossos indicadores comecem a dar sinais de alarme, nós não podemos continuar a avançar com o desconfinamento como se nada se passasse, porque, mais uma vez, se o fizermos não aprendemos a lição.

É impossível estar a dizer a que velocidade é que vamos andar, se eu acredito que temos de monitorizar e tomar decisões em função do impacto que as primeiras medidas de desconfinamento vão ter.

A rapidez com que depois nós avançarmos será tanto maior quanto menor o impacto que o desconfinamento vai ter, porque há uma coisa que não tenhamos dúvidas, eu disse isto antes do Natal e digo agora: é que, quando começar o desconfinamento, o número de contágios vai aumentar e o R(t), o indicador epidemiológico, vai subir. Não tenhamos dúvidas nem ilusões. E, se calhar, ainda vai subir mais depressa devido à presença da variante britânica, que já é quase metade dos novos contágios que ocorrem. Temos que acompanhar.

É essa a minha opinião de uma atitude prudente e não começarmos a dizer que vamos dar o passo 1 e depois os passos 2, 3 e 4, independentemente do impacto que tem cada um dos passos. Se fizermos as primeiras medidas de desconfinamento e os alarmes começarem a soar, nós não podemos continuar, na minha opinião, porque senão voltamos a cometer o mesmo erro.

Exatamente, porque quando levantamos a mola é preciso um contrapeso para ela não vir para cima e esse contrapeso chama-se testagem e rastreio feitos massivamente num tempo rápido. Nós estamos a fazer um esforço, por aquilo que tenho ouvido, para incrementar a testagem. Os resultados ainda não são visíveis, vamos ver nas próximas semanas. Esse é outro dos fatores que tem de ser tido em atenção para podermos desconfinar. Nó temos que nos certificar que quando começar a aumentar o número de casos, porque vão aumentar, nós temos de nos certificar rapidamente que somos capazes de interromper as cadeias de transmissão antes delas se iniciarem e isso só acontece com um sistema muito bem montado de testagem

Nas reuniões do Infarmed disse que na altura do primeiro confinamento Portugal conseguiu “baixar a mola”, precisamente porque estávamos confinados e assim que saíssemos desse confinamento a mola voltaria a disparar. Pode acontecer novamente?

É evidente que as pessoas estão sedentas de desconfinar, de liberdade, e de aproveitar o bom tempo ainda por agora que temos uns dias excelentes. Estar cá fora na rua não significa que as pessoas estão a contagiar-se ou estão em perigo. De resto, estar na rua, de um modo geral, como de resto vimos no verão passado, é muito menos perigoso do que estar em casa, evidentemente desde que as pessoas mantenham o bom senso, de continuar a usar mascaras, em especial se não estão juntas do seu agregado familiar e deslocarem, não estarem em aglomerados e não se juntarem em locais perigosos, como é o caso de casas de banho públicas, de espaços de suporte a parais e a parques onde as pessoas se agregam. Portanto, se as pessoas evitarem isso o risco não é muito grande.

Já este fim de semana estiveram quatro milhões de portugueses na rua, numa altura em que estávamos em confinamento obrigatório. Na prática, este pode ser o levantar do véu do que poderemos ter de enfrentar quando começarmos a desconfinar?

Significa alargar os critérios de testagem e não aleatoriamente. Não só os casos de alto risco, mas também todos os possíveis contatos, mesmo de baixo risco. E depois deslocar a testagem para contextos ocupacionais. Por exemplo, testagem nas escolas, nos lares, em profissionais de saúde, em que se sabe que existe uma probabilidade elevada de haver surtos, causados pelo encontro entre as pessoas, nesses contextos. Podemos acrescentar empresas, fábricas, cantinas, onde as pessoas onde se reúnem diariamente. E ir atrás dos casos. Caso confirmado faz-se inquérito, rastreio e depois possíveis contactos dessa pessoa.

Como se espera, a testagem massiva irá estar no terreno ao mesmo tempo que se desconfina. Como é que esta operação poderá acompanhar a saída das pessoas de casa e decorrer no terreno?

Vemos o discurso político muito cauteloso. O Presidente da República fala de desconfinamento depois da Páscoa. O primeiro-ministro só agora admitiu a palavra e para apresentar um plano. É o receio de voltarmos a ter uma situação idêntica à que tivemos em janeiro, já depois do Natal?

Eu penso que esse é um receio comum a todos nós. Mesmo as pessoas que agora andam a declinar o verbo desconfinar com muita frequência, têm receio de que nós voltemos a ter um ressurgimento, nomeadamente uma quarta onda. Porque nós não estamos livres de uma quarta onda, é muito importante que os portugueses tenham consciência disso.

A presença das variantes ameaça isso e creio que este é um receio que é transversal a todos nós, não só aos responsáveis políticos. Todos nós aprendemos, isto tem sido muito intenso. Eu não acredito que não estejamos todos apreensivos em relação às consequências deste desconfinamento e, portanto, acho normal que os dirigentes também moderem a terminologia no que diz respeito a desconfinar. Porque não podemos estar a causar falsas expectativas às pessoas e, se for preciso, teremos de dar um passo atrás. Se não o fizermos, não aprendemos.

Será normal desconfinar totalmente só depois da Páscoa?

Sim, eu continuo otimista e estou com esperança que nós conseguimos resolver isto, no essencial, até ao final deste ano. Não é evidentemente a seguir à Pascoa. Nós vamos ter de deixar passar, no mínimo, até ao verão, para termos uma vida próxima daquilo do que é normal, mesmo que o normal inclua distanciamentos e máscaras. Mas é necessário várias coisas, é necessário que mantenhamos este controlo, que as vacinas continuem a chegar e que a vacinação continue a correr normalmente e tem corrido bem.

Portanto, é a conjugação de uma série de fatores que tem que ocorrer. Se isso acontecer, eu estou convencido que começaremos a ver o aspeto positivo da vacinação já a nível de internamentos hospitalares, já na primavera. E isso é meio caminho andado, porque o problema com este vírus não são as infeções assintomáticas ou as que não conduzem ao hospital, são as hospitalizações, as mortes, os cuidados intensivos, etc. Eu tenho esperança que, por volta do verão, mais tardar, esse aspeto esteja aproximadamente resolvido. A partir daí, estamos em melhor situação de começar a normalizar a nossa vida. Certamente não vai ser logo a seguir à Páscoa.

E as novas estirpes podem influenciar o que vamos fazendo e até alterar o cenário?

Sim, sim, porque o vírus tem estado a sofrer uma pressão seletiva para mutações que aumentam a sua transmissibilidade, temos todos os indícios disso. As mutações de que mais se fala, a britânica, a sul-africana e a brasileira, caracterizam-se por serem muito parecidas, e, no entanto, apareceram em sítios diferentes. O que significa que o vírus tem sido pressionado para adquirir capacidade de maior transmissão. E isso significa que, quando nós desconfinarmos, temos um potencial aumento mais rápido de casos, porque os contágios aumentam.

É por isso que eu digo que podemos contar com isso. É evidente que as variantes influenciam. Nós estaríamos mais confortáveis se não tivéssemos a presença de mais de 40% de contágios pela variante inglesa, que já está visto que tem uma transmissibilidade muito maior. E no futuro poderão até, se a nossa imunidade celular não for capaz de responder, nós teremos de reforçar as vacinas. As pessoas terão de tomar um reforço para prevenir as novas variantes.

Agora a questão do Infarmed. Gostaria de saber se, no seu entender, as estratégias do Governo tiveram em atenção muitas das ideias defendidas nestas reuniões, pelos especialistas?

Eu penso que sim, acho que isso é inegável. Desde o início que eu senti que havia vontade deste Governo de ouvir a ciência. Isso aconteceu com regularidade, eu senti isso e é um aspeto muito positivo.