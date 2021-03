Variante inglesa na origem de mais de metade dos casos de 29 países europeus

A mutação do coronavírus identificada no Reino Unido foi detetada em novembro e é uma das mutações que mais tem afetado os países europeus, além das variantes oriundas do Brasil e da África do Sul.

O ECDC refere que a variante sul-africana "é suscetível de ter um impacto significativo na eficácia da vacina para, pelo menos, algumas das vacinas atualmente aprovadas", o que torna a sua contenção ainda mais importante. Segundo o centro, há casos de "transmissão comunitária em alguns surtos comunicados por alguns Estados-membros".

No caso da variante do Brasil, o número de casos detetados com esta mutação tem sido mais reduzido, algo que o ECDC explica com o reduzido número de viagens vindas do país. Recorde-se que Portugal mantém suspensos os voos com origem ou destino no Brasil até dia 16 de Março, medida adotada por outros países europeus (no caso de Portugal, essa suspensão também se aplica a voos com origem ou destino no Reino Unido).