Trump e Melania foram vacinados contra a Covid-19 em janeiro

O ex-Presidente Donald Trump e a sua esposa, Melania, foram vacinados contra a Covi-19, antes de deixarem a Casa Branca.

A notícia surge no New York Times, um dia após Trump ter surgido na Conferência de Ação Política Conservadora, em Orlando, Flórida, onde, pela primeira vez, encorajou as pessoas a tomarem a vacina.

O jornal cita um “assessor” que não foi identificado. Já a AFP escreve que “o presidente Trump e a primeira-dama foram vacinados na Casa Branca, em janeiro”, citando uma fonte próxima ao ex-presidente, sem dar mais detalhes sobre o caso.

Não se sabe que tipo de vacina e quantas doses terá recebido o casal Trump, que esteve infetado com Covid-19 e que recuperou durante a campanha presidencial de 2020.

Como Joe Biden tomou posse a 20 de janeiro, a vacinação do ex-Presidente terá ocorrido antes dessa altura.

No seu primeiro discurso público desde que deixou a presidência, em 20 de janeiro, Trump fez ataques ao atual Presidente, Joe Biden, aproveitando também para dizer que todos os americanos “deveriam ser vacinados”.

Ao contrário do presidente Biden e da vice-presidente Kamala Harris, que receberam as vacinas em frente às câmaras de televisão, Trump nunca revelou publicamente ter sido vacinado.

Enquanto esteve no cargo de presidente dos EUA, Trump nunca encorajou publicamente as pessoas a tomarem a vacina.