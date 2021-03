Libertadas quase 300 meninas raptadas de escola da Nigéria

As autoridades nigerianas anunciaram a libertação de quase 300 meninas que foram raptadas por um grupo armado no fim de fevereiro de uma escola na cidade de Jangebe, no noroeste do país.

Inicialmente tinham sido dadas como raptadas 317 crianças, mas algumas conseguiram escapar para uma zona de floresta, na altura do assalto, explicou à agência Reuters um porta-voz das autoridades regionais.

As 279 meninas que estavam em cativeiro foram libertadas pelas forças de segurança do país e já estão com as suas famílias.