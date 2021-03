​França volta atrás e autoriza vacina da Astrazeneca até aos 74 anos

Veja também:

O ministro francês da Saúde anunciou que, ao contrário do que tinha sido inicialmente decidido, a vacina da Astrazeneca será administrada a pessoas com comorbilidades e idade até aos 74 anos. Acima dessa idade, serão administradas as vacinas da Pfizer ou da Moderna.

Segundo a agência Reuters, esta reavaliação tem por objetivo ajudar a acelerar o processo de vacinação no país.

Em declarações ao canal de televisão France 2, o ministro Olivier Veran estimou que, com esta mudança, será possível vacinar mais dois milhões e meio de pessoas nas próximas semanas.

O processo de vacinação em França tem sido alvo de várias críticas relacionadas com a lentidão. Até sábado, quatro milhões e meio de franceses já tinham levado, pelo menos, uma dose de uma das três vacinas autorizadas – um número que fica abaixo dos mais de seis milhões na Alemanha ou dos quase 21 milhões no Reino Unido.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.531.448 mortos no mundo, resultantes de mais de 114 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.351 pessoas dos 804.956 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

