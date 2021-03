Acidente de viação na Califórnia faz pelo menos 15 mortos

Um acidente de viação na Califórnia fez esta terça-feira pelo menos 15 mortos.

O número elevado de vítimas mortais deve-se ao facto de um dos veículos envolvidos, um SUV, estar largamente sobrelotado. Segundo as autoridades, transportava 27 pessoas.

Segundo a imprensa americana, o SUV despistou-se e embateu com violência num pesado que circulava no sentido contrário. As autoridades encontraram 14 mortos no local e outra pessoa morreu já no hospital.

Os restantes passageiros do SUV estão no hospital a receber tratamento, mas não há informação sobre o seu estado de gravidade.