Andebol. Benfica ganha na Maia e apanha Sporting

O Benfica derrotou o ISMAI, na Maia, por 24-20, em partida da jornada 20 do campeonato de andebol.

Ao intervalo os donos da casa venciam por 12-10.

Na segunda parte, os encarnados chegaram a estar a perder por quatro golos, mas viraram a partida nos minutos finais.

O melhor marcador da partida foi Ole Rahmel, com 5 golos.

Com este triunfo, as águias igualam o Sporting no segundo lugar da tabela.

O internacional português Alfredo Quintana, falecido na sexta-feira, voltou a ser homenageado antes do início da partida.