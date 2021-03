Cinco (ou mais) lições da pandemia para a humanidade e para Portugal

5 - não podemos ficar reféns das novas tecnologias: as grandes empresas tipo Facebook, Google, etc, vão ter de ser regulamentadas, senão corremos riscos enormes.

4 - a desigualdade tem limites – afinal, devemos às profissões “invisíveis” muitíssimo mais do que pensávamos;

3 – o mundo globalizado não pode voltar atrás. 14% do nosso produto depende do turismo;

Em média, 10 pessoas com gripe contagiam 13, enqua(...)

No que toca a Portugal, mais concretamente, a comentadora das terças e quintas-feiras d’As Três da Manhã também aponta algumas lições, desde logo com alertas para a burocracia.

E deixa receita: precisamos “absolutamente” de correr riscos, não esperando pelo dinheiro de Bruxelas para dar dinheiro às empresas e às pessoas.

Há que mudar a “visão de Tio Patinhas, de que precisamos de cumprir tudo, os rácios do défice, da dívida”, aponta Graça Franco.

Isto para que empresas e pessoas sobrevivam e para que, depois da crise, o país tenha “empresas vivas e pessoas vivas com emprego, senão corremos um risco gravíssimo de não conseguirmos recuperar”.

A especialista em assuntos económicos deixa ainda um alerta para o fim das moratórias: “é preciso planear desde já. É preciso não deixar as pessoas ir à falência, não deixar as empresas ir à falência por causa do fim das moratórias e não deixar a banca ir à falência, senão vamos encontrar três crises adicionais”.

Por fim, “temos de evitar que a desigualdade nos leve a uma tensão social insuportável”.