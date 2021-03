Sporting de Braga segura promessa da formação

O Sporting de Braga anunciou a renovação de contrato com Tomás Marques, jovem promessa da formação, até 2024.

O lateral-direito de apenas 16 anos assinou contrato profissional até 2024. Tomás foi uma das grandes figuras na temporada dos sub-15 na época passada, com quatro golos marcados.

“Assinar contrato profissional com este grande clube é uma sensação muito boa. É um voto de confiança que o clube me dá e mais uma motivação para continuar a honrar esta camisola todos os dias”, disse o jovem, em declarações aos meios do clube.