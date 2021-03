Nacional responde a Vieira e recorda jogo com o Benfica em 2016

No domingo anterior, Nacional recebeu o Benfica, jogo que foi adiado aos 8 minutos devido a nevoeiro. As águias, na altura, exigiram "cumprimento dos regulamentos, recusando o adiamento para outra data, pelo que o encontro acabaria por se reatar pelas 12 horas de segunda-feira, jogando-se os 82 minutos em falta".

No sábado, Vieira mostrou-se crítico do "estado do futebol português", momento em que revelou a exigência do seu homólogo do clube madeirense, em janeiro.

"Uma coisa que é revoltante, o presidente do Nacional, telefono para ele, que me diz que não pode adiar o jogo, mas se eu lhe emprestasse o Diogo Gonçalves já adiava o jogo. Veja o estado em que andamos no futebol", disparou o presidente do Benfica.

Vieira acusou, ainda, os madeirenses de falta de solidariedade, quando, diz, os encarnados já foram "muito solidários mesmo" com o clube presidido por Rui Alves, num momento em que a equipa atravessava uma grave crise sanitária ,que infetou com covid-19 mais de 27 pessoas da estrutura.