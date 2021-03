Liga revela calendário das jornadas 23 e 24

A Liga de Clubes anunciou os horários para as partidas das jornadas 23 e 24 da I Liga.

A ronda 23 arranca a 12 de março com o dérbi madeirense entre Nacional e Marítimo, numa sexta-feira às 20h30. Benfica mede forças com o Boavista no sábado, às 18h00, seguido do líder Sporting, que joga no terreno do Tondela, às 20h30.

No domingo, o FC Porto recebe, no Dragão, o Paços de Ferreira, às 20h00.

A ronda 24 tem como jogo de grande destaque o Sporting de Braga-Benfica, marcado para domingo, 21 de março, às 20h00. Antes, no sábado, Sporting recebe o Vitória de Guimarães, às 20h30, e o FC Porto vai até Portimão para defrontar o Portimonense, às 18h30.

Confira o calendário completo das jornadas 23 e 24

Jornada 23

Sexta-feira, 12 de março

CD Nacional – Marítimo M., 20H30

Sábado, 13 de março

SC Farense – Belenenses SAD, 15H30

Santa Clara – Portimonense, 18H00

SL Benfica – Boavista FC, 18H00

CD Tondela – Sporting CP, 20H30

Domingo, 14 de março

Moreirense FC – Rio Ave FC, 15H00

Vitória SC – Gil Vicente FC, 17H30

FC Porto – FC P. Ferreira, 20H00

Segunda-feira, 15 de março

FC Famalicão – SC Braga, 20H15

Jornada 24

Sexta-feira, 19 de março

Gil Vicente FC – CD Nacional, 20H30

Sábado, 20 de março

FC P. Ferreira – Moreirense FC, 15H30

Santa Clara – CD Tondela, 15H30

Portimonense – FC Porto, 18H00

Sporting CP – Vitória SC, 20H30

Domingo, 21 de março

Rio Ave FC – Belenenses SAD, 15H00

Boavista FC – SC Farense, 17H30

Marítimo M. – FC Famalicão, 17H30

SC Braga – SL Benfica, 20H00