Carvalhal e a eliminatória com FC Porto. “Ambição é proporcional à dificuldade”

O treinador do Sp. Braga reconhece que o FC Porto está em vantagem na eliminatória da Taça de Portugal, mas promete que a sua equipa vai à procura do apuramento para o Jamor.

“O resultado está 1-1, o FC Porto tem vantagem nesta altura. Vamos jogar contra uma grande equipa, com uma organização muito forte, uma equipa de Champions que tem um grande treinador e que é muito difícil de ser batida. Do outro lado, vamos ter um Sp. Braga organizado, muito motivado, com vontade em chegar à final mesmo sabendo que é difícil, mas a nossa ambição é proporcional à dificuldade”, disse Carlos Carvalhal.

Entre elogios aos dragões, o técnico arsenalista reforça: “Temos esperança e ambição de chegar à final da Taça”.

Em declarações aos canais do clube, Carvalhal relembra que o Sp. Braga “tem feito uma campanha boa em todas as frentes, mas este é o próximo jogo que é o jogo da Taça. Sabemos que pode dar acesso a uma final da Taça de Portugal e nós estamos muito focados e concentrados”.

O treinador considera que os “guerreiros do Minho” têm “estado bem na sua globalidade”, mas que podem “sempre melhorar”.

Também esta terça-feira, Sérgio Conceição deixou rasgados elogios ao Sp. Braga. "Com bola, Braga é a melhor equipa a jogar em Portugal", disse o treinador dos dragões.

FC Porto e Sp. Braga defrontam-se esta quarta-feira para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. O jogo no Dragão começa às 20h15. Terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Na primeira mão as duas equipas empataram a uma bola.