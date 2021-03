Torino enfrenta surto de Covid-19, mas liga não adia jogo com a Lazio

O jogo desta terça-feira entre Lazio e Torino, na capital italiana, está em risco de não se realizar devido a um surto de Covid-19 na equipa de Turim. No entanto, o jogo poderá não ser adiado.

De acordo com a imprensa italiana, o Torino tem indicação da autoridade de saúde regional para estar totalmente em quarentena, depois de terem sido detetados oito casos da variante britânica no grupo.

O jogo da última sexta-feira contra o Sassuolo foi adiado, mas a Serie A não pensa em adiar a partida desta terça-feira e o jogo vai acontecer como planeado. O Torino ainda não viajou até à capital e não é expectável que o faça, pelo que será castigado com uma derrota por 3-0 e deduzido um ponto da tabela classificativa.

A situação já aconteceu em outubro no início da época quando o Nápoles não se apresentou em Turim para defrontar a Juventus, depois de um surto de Covid-19 no plantel. A equipa de Cristiano Ronaldo marcou presença no estádio, assim como a equipa de arbitragem, e tiveram de ficar 45 minutos à espera depois da hora do apito inicial para poder abandonar a partida.

O presidente da Serie A, Paolo Dal Pino, fala numa decisão muito restritiva da autoridade de saúde local e explica que o jogo entre Nápoles e Juventus abriu um precedente, que mais tarde retirou o castigo ao Nápoles.

"Para nós, o jogo tem de acontecer. É uma decisão muito dura da autoridade de saúde e temos de tomar decisões de acordo com o Comité Olímpico, que abriu um precedente com o jogo entre a Juventus e o Nápoles", explicou.