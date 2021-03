Todibo "não está interessado" no momento do Barcelona e quer continuar no Nice

Jean-Clair Todibo, defesa-central de 21 anos, admite que não está interessado no atual momento desportivo que vive o Barcelona, clube ao qual tem ainda ligação contratual.

O jogador esteve cedido ao Benfica até janeiro, onde fez apenas dois jogos, e a cedência foi terminada para o atleta rumar ao Nice, no regresso a França passados três anos. O Barcelona vive atualmente um momento difícil, longe das contas do título e Todibo não se mostra muito interessado.

"Não estou interessado no que se está a passar, não mindo. Vejo de vez em quando alguns jogos quando os meus companheiros franceses jogam, só porque os considero meus amigos. Tirando isso, não tenho acompanhado", disse, ao "As".

Todibo soma seis jogos no Nice, clube que tem uma cláusula de opção de 8,5 milhões de euros a exercer no final da época. O jovem defesa quer continuar no Nice.

"Não sei como vai correr no próximo ano, mas a minha ambição é continuar no Nice e quero que isso aconteça. As minhas atuações individuais é que vão determinar isso. O mais importante agora é concentrarmo-nos para estas partidas. Hoje sou jogador do Nice, não do Barcelona", terminou.

Jean-Clair Todibo chegou ao Barcelona em 2018/19, depois de chamar à atenção no Toulouse, onde terminou a formação. Fez apenas cinco jogos na equipa principal e já rodou em empréstimos no Schalke 04, Benfica e Nice.