Juventus regressa às vitórias e Cristiano Ronaldo marca mais um

A Juventus, adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, venceu o Spezia, por 3-0, em partida da jornada 25 da liga italiana.

Antes do tento, CR7 teve duas grandes oportunidades: um remate ao poste na primeira parte e um livre direto, que obrigou o guarda-redes adversário a boa intervenção, na segunda.

Cristiano Ronaldo passa a somar 20 golos em 21 partidas do campeonato. Em todas as competições, incluindo a Seleção, são 30 tentos em 36 partidas.

A fechar a partida, o Spezia ainda teve uma grande penalidade, mas Galabinov permitiu a defesa de Szczesny.

Com este triunfo, a Juve sobe para terceiro na Série A, a sete pontos do Inter e a três do Milan.