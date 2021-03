Mercedes revela o carro para a próxima época de Fórmula 1

A Mercedes revelou, esta terça-feira, os detalhes do carro que vai competir no Campeonato do Mundo de Fórmula em 2021.

A apresentação contou com a presença de Toto Wolff, diretor e um dos donos da equipa, e os pilotos Lewis Hamilton, campeão do mundo em título, e Valtteri Bottas.

O carro mantém a linha gráfica semelhante ao carro que terminou a temporada passada. A Mercedes mudou o design do carro a meia da época para tons de preto, largando o cinzento, em adesão ao movimento "Black Lives Matter", contra o racismo e a descriminação.

A temporada começa já no fim de semana de 12 a 14 de março, com os testes oficiais de pré-época, no Bahrain, que recebe o primeiro Grande Prémio da temporada, a 28 de março.

Portugal poderá receber novamente um Grande Prémio no final de abril, com a corrida marcada para o dia 2 de maio, mas as negociações ainda não estão fechadas.