Maria José Morgado: "A publicação é o melhor desinfetante" contra desvios na bazuca europeia

A magistrada reflete sobre o combate à corrupção em Portugal a propósito de um novo livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria do jornalista Luis Rosa, a quem se juntou no programa desta semana.

A procuradora jubilada do Ministério Público diz, no programa “Da Capa à Contracapa” da Renascença , que Portugal tem mecanismos de prevenção débeis e chama a atenção para um problema crónico no controlo público dos critérios de aplicação dos dinheiros comunitários.

Maria José Morgado mostra-se pouco otimista sobre transparência e prevenção de desvios de fundos europeus em Portugal, que vai começar a receber, nos próximos meses, os milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a chamada "bazuca europeia". "A publicação e a luz do dia são o melhor desinfetante em termos de rastrear o seguimento dos dinheiros", defende.

A magistrada, que cumpriu mais de 40 anos de serviço no Ministério Público, recorda a importância das investigações sobre fundos europeus no final dos anos 80 e 90 do século passado como impulso para melhorar a investigação judicial em Portugal.

"Tudo deve ser publicado e não em plataformas inconsultáveis. A publicação e a luz do dia são o melhor desinfetante em termos de rastrear o seguimento dos dinheiros. Será que há competitividade na aplicação? Será que as pequenas e médias empresas podem concorrer? Os critérios são controláveis? Não sei", confessa Maria José Morgado numa das passagens do programa "Da Capa à Contracapa" que debateu o livro “45 anos de combate à corrupção”, da autoria do jornalista Luis Rosa.

No programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a procuradora jubilada do Ministério Público insiste que em Portugal "temos sempre um problema de transparência e de critérios de atribuição dos fundos", sublinhando falhas no controlo público desses critérios.

O Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), que esteve em consulta pública até segunda-feira, tem um sério risco de fraude e precisa de adaptações no seu plano de governação, segundo um documento do grupo de reflexão 'Think Tank'.

A informação consta de um documento, citado na edição de hoje do jornal "Correio da Manhã" (CM), do grupo de reflexão ‘Think Tank’, constituído no âmbito do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que inclui vários magistrados, investigadores da Polícia Judiciária, elementos do Tribunal de Contas, da Inspeção-Geral de Finanças, do Organismo Europeu de Luta Antifraude, entre outros, e tem por objetivo garantir a correta aplicação dos fundos europeus.

No documento, o grupo destaca a falta de mecanismos informáticos de alerta, que possam identificar uma duplicação de financiamento a um mesmo beneficiário.

De acordo com informação divulgada no site da Procuradoria-Geral da República (PGR), o grupo de reflexão (Think Tank) tem por objetivo desenvolver estratégias de prevenção e combate a fraudes com fundos europeus.



O grupo tem uma duração prevista de dois anos e pretende de "modo multidisciplinar e preventivo, identificar áreas de elevado risco de comportamentos fraudulentos; definir linhas orientadoras de prevenção de fraude na gestão e controlo de fundos europeus e implementar metodologias de ação ajustadas a comportamentos fraudulentos identificados".

A Procuradoria Europeia poderá integrar também o Grupo de Reflexão logo que se encontrem reunidas as condições organizativas e funcionais internas para o efeito.

O PRR, para aceder às verbas comunitárias pós-crise da covid-19, esteve em consulta pública até segunda-feira e prevê 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções.