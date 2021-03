Benfica com duas renovações de jovens

O Benfica anunciou, esta terça-feira, a renovação dos defesas João Ferreira e Tomás Araújo.

O defesa direito, que já se estreou na equipa principal dos encarnados, renovou até junho de 2026.

João Ferreira, de 19 anos, disse, à Btv, estar “superfeliz com esta renovação”.

“É o culminar de muito trabalho e de muita dedicação. Quero agradecer a toda a gente que me apoiou até aqui, treinadores, staff e colegas que me ajudaram, e agora é continuar com este espírito", referiu.

A equipa da Luz também renovou com o central Tomás Araújo, de 18 anos.

O jovem cumpre a quinta temporada no clube encarnado. Estreou-se pela equipa B em setembro passado e já jogou pelos sub-23. O defesa soma 23 jogos no total esta época (16 para a II Liga e sete na Liga Revelação).