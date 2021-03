A "raiva e alívio" de Pizzi, na visão de outro médio

"Tem sido uma época muito desgastante. Com o acumular de jogos e com a Covid-19, é normal que haja uma rotação", acrescenta João Coimbra, lendo deste modo a condição de suplente de Pizzi diante dos vila-condenses.

"Os jogadores sentem muito a fase em que estão e a verdade é que o Benfica não está numa boa fase, está a tentar recuperar de uma fase negativa. Psicologicamente é uma profissão muito desgastante e - quando as coisas não correm bem - não é de todo fácil. E é um expressar de raiva, talvez, mas de alívio também. Os jogadores sentem isso. O Pizzi já procurava um golo, esperando ele que as coisas se alterem a favor do Benfica e a seu favor também", começa por referir o jogador que esteve ligado aos encarnados, desde a formação, entre 1996 e 2007, e para quem "estando bem, em plena forma - física e mental", Pizzi "é um jogador titular numa equipa como Benfica. Vendo os números das últimas épocas, ninguém pode dizer o contrário".

Pizzi expressou "raiva e alívio". João Coimbra, também médio e ex-Benfica, explica o festejo muito efusivo do 21 do Benfica, no relvado da Luz, após marcar o segundo golo da vitória sobre o Rio Ave (2-0) .

Benfica e Estoril-Praia reencontram-se esta quinta-feira na Luz, para a 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. Uma eliminatória inclinada a favor dos encarnados, que vencerem a primeira partida na Amoreira , por 3-1, com golos de Darwin Núñez (bis) e Seferovic. André Vidigal fez o tento do emblema da Linha.

"Depois dos objetivos que não foram cumpridos, o Benfica tem de dar tudo nos objetivos que restam, campeonato e Taça de Portugal. Se a margem naquele clube já é pequena, agora ainda é mais. Não pode relaxar nada. A expectativa era grande. O investimento foi muito alto, para mais com a vinda de um treinador de qualidade como o 'mister' Jorge Jesus, e é claro que o desalento agora é grande. Têm ali uma pequena desculpa com o vírus, mas o desalento é grande ", reconhece Coimbra, que olhando para o outro clube que representou, acredita que o mesmo terá ainda uma palavra a dizer no recinto benfiquista.

"Poder sonhar, pode. Vai depender do começo do jogo. Se o Estoril entrar bem e fizer um golo pode aumentar a ambição e o sonho. Mas se já era complicado antes do primeiro jogo, agora ainda é mais. No entanto, a bola é redonda, o Estoril tem demonstrado um bom futebol e um bom grupo. Tudo é possível, mas claramente que será muito difícil para o Estoril", termina, em Bola Branca, o atual médio dos luxemburgueses do Mondorf-les-Bains.

Com 34 anos, João Coimbra - que deverá pendurar as chuteiras e voltar a casa no fim desta época - jogou no Estoril entre 2009/10 e 2013/14. Passou ainda em Portugal por Amora, Nacional, Gil Vicente, Académico de Viseu, Leiria e Trofense. Jogou também na India e Roménia.

O Benfica-Estoril, para a 2.ª mão das meias-finais da Taça, é na quinta-feira às 20h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.