Antigo campeão pelo Sporting sugere festa do título na Praça do Comércio

José Eduardo, campeão pelo Sporting em 1980 e 1982, sugere a Praça do Comércio como o local ideal para os leões celebrarem o título de campeão nacional, que o ex-atleta acredita que dificilmente vá fugir à equipa de Rúben Amorim.

Em Bola Branca, o antigo defesa, hoje de 65 anos, sente que o Sporting está numa dinâmica de campeão, e por isso, já pensa nos festejos, caso a pandemia assim o permita.

"Espero que possamos festejar no local que, para mim, é o mais adequado ao fim destes anos todos, que é no Terreiro do Paços e não no Marquês, que vai ser muito pequenos para celebrarmos. Vamos para o Terreiro do Paços, que é um espaço aberto para o mundo, projetado para aquilo que o Sporting sempre foi, que é um grande clube virado para a Europa. Espero que haja condições da pandemia para que possamos festejar ao vivo todos".

Depois do empate no Estádio Dragão, o Sporting tem todas as condições para chegar à conquista do título, considera o jogador.



"O Sporting está muito bem encaminhado e tem mostrado que tem capacidade para ser campeão. Vivi estas fases como jogador, sei qual é o espírito que uma equipa tem para conquistar o título. É uma dinâmica de campeão indiscutivelmente. Têm todas as condições, a não ser que aconteça algo imprevisível", perspetiva.