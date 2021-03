Papa decidido em visitar o Iraque apesar das dificuldades

Segundo “três fontes do Vaticano que pediram anonimato”, Francisco vai, já na próxima sexta-feira, “embarcar numa viagem turbulenta de quatro dias “para mostrar solidariedade à devastada comunidade cristã do país” e terá convencido “alguns assessores perplexos do Vaticano de que vale a pena o risco”.

Apesar dos recentes ataques que atingiram cidades iraquianas e do aumento dos contágios Covid-19, que limitam a participação nas celebrações presididas pelo Papa, a viagem confirma-se, “salvo mudanças de última hora”, refere a agência Reuters depois de contactar fontes próximas do Papa.

Entretanto, o número de contágios pelo novo coronavírus no Iraque tem vindo a aumentar, com 3.543 novos casos confirmados no sábado. De acordo com o Ministério da Saúde iraquiano, o país já registou mais de 690 mil casos.

Com a disseminação da nova variante e o aumento dos casos, uma série de novas medidas foram introduzidas para tentar conter a pandemia, incluindo a proibição de viagens entre as províncias iraquianas.

Para terça-feira, está previsto um ‘briefing’ na Sala de Imprensa do Vaticano para divulgar aos jornalistas acreditados mais detalhes sobre a viagem do Papa Francisco ao Iraque.