​Instituto Diocesano da Formação Cristã assinala 5.º aniversário da "Laudato Si"

O Instituto Diocesano da Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa promove a partir desta "segunda-feira" um curso online com sete sessões para comemorar o quinto aniversário da Encíclica do Papa Francisco 'Laudato Si'.



"O sonho de um mundo novo e de uma nova humanidade: no 5.º Aniversário da Laudato Si" é uma formação que vai decorrer a partir de hoje, 1 de Março, às 18h30.

Haverá mais seis sessões, sempre às segundas-feiras, à mesma hora, nos dias 8, 15 e 22 de Março e ainda a 12, 19 e 26 de Abril.

Todos os encontros serão orientados pelo professor da Universidade Católica Portuguesa Juan Ambrósio.

O desafio proposto é "um itinerário de reflexão, em sete encontros, no qual possamos destacar as principais linhas com que se constrói este 'sonho' que Francisco partilha e aos quais nos convoca", refere o Instituto Diocesano da Formação Cristã.

Numa nota, este organismo refere que "será fácil reconhecer que este sonho declinado de várias maneiras, tem percorrido o Pontificado do Papa Francisco. Uma leitura dos seus textos permite-nos destacar, como grandes filões do seu pensar e agir, o empenho com a identidade e a missão da Igreja, a preocupação pelo cuidado da Casa Comum, o total compromisso com a causa dos pobres, a vontade de contribuir para a construção de um mundo novo".