Freira birmanesa salva 100 manifestantes no Myanmar

Uma freira birmanesa conseguiu salvar cerca de uma centena de pessoas que se manifestavam contra o golpe de Estado no Myanmar, durante o fim-de-semana.

Num dos dias mais violentos desde o golpe de Estado do dia 1 de fevereiro, as forças da ordem responderam da forma mais dura contra os manifestantes que saíram à rua em várias partes do país para pedir o fim do regime militar e a libertação da líder Aung Suu San Kyi, que foi detida e durante o golpe e é acusada de ter importado ilegalmente um “walkie-talkie” e de ter organizado uma manifestação ilegal durante a pandemia.

As imagens da irmã Ann Nu Thawng ajoelhada diante de uma coluna de polícias de choque e de militares, suplicando-lhes que deixassem sair em segurança a centena de pessoas que protestavam contra o golpe, circularam o mundo através das redes sociais e o arcebispo de Rangum, cardeal Charles Bo, escreveu sobre o assunto na sua conta do Twitter.

“A irmã Nu Thawng, uma freira da ordem de São Francisco de Xavier, está a suplicar com a polícia para não disparar contra os civis que estão a manifestar-se pela sua liberdade e direitos humanos”, escreveu o cardeal, que tem estado muito ativo nas redes sociais, sempre a condenar a violência levada a cabo pelas forças de segurança.

Também no domingo, escreveu que “hoje houve manifestações severas em todo o país. A polícia está a deter, espancar e até disparar contra o povo. Lavada em lágrimas, a irmã Ann Nu Thawng suplica e trav a polícia para impedir a detenção dos manifestantes. Cerca de 100 manifestantes conseguiram escapar por causa da freira” e apontou para pelo menos 30 mortos na violência que varreu o país.