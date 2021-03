Entrevista a Bento XVI. "O Papa é só um"

“Não há dois Papas. O Papa é só um”, disse Bento XVI numa rara entrevista ao diário italiano “Corriere della Sera”, publicada no oitavo aniversário da sua resignação à Sé de Pedro.

“Foi uma decisão difícil. Mas tomei-a em plena consciência e creio que fiz bem”, refere Ratzinger a propósito da sua histórica decisão, de 28 de fevereiro de 2013.

“Alguns dos meus amigos, um pouco fanáticos, ainda estão zangados, não quiseram aceitar a minha decisão. Penso nas teorias da conspiração que se seguiram: uns disseram que foi culpa do escândalo do Vatileaks, outros que foi um complôt do ‘lobby gay’ e outros devido ao caso do teólogo conservador lefebvriano Richard Willianson. Não querem acreditar que foi uma opção tomada conscientemente. Mas tenho a minha consciência limpa”, declarou o Papa emérito.

Os jornalistas italianos referem que Bento XVI os recebeu sentado num cadeirão, com aspeto frágil e um fio de voz, mas que, “apesar das suas frases saírem a conta-gotas, a sua mente permanece lúcida e rápida, tal como os seus olhos, atentos e vivazes”. E que, esforçando-se para articular bem cada palavra, sublinhou: “Não existem dois Papas. O Papa é só um.”