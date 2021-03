Quintero. FC Porto recebe mais de um milhão de euros

O FC Porto vai lucrar 1,1 milhões de euros com a transferência de Quintero, dos argentinos do River Plate para o Shenzen da China.

Quintero, médio ofensivo internacional colombiano, custou 5,9 milhões de euros ao Shenzen e assinou por dois anos.

Os dragões detinham 20% do passe do atleta e recebem 1 milhão 180 mil euros com a operação.

Juan Quintero, de 28 anos, chegou ao Porto em 2013, proveniente do Pescara, de Itália, e jogou dois anos no emblema azul e branco. Fez 64 jogos e 7 golos.

Seguiram-se cedências ao Rennes, Independiente de Medellín, da Colômbia, e River Plate, da Argentina.