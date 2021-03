Pepe e Sérgio Oliveira lesionados no regresso do FC Porto ao trabalho

Pepe e Sérgio Oliveira são as baixas do regresso do FC Porto ao trabalho, depois do empate no clássico contra o Sporting, no sábado.

O defesa-central esteve em tratamento devido a contusão com edema na perna direita enquanto que o médio fez tratamento devido a contusão com hematoma e equimose na anca esquerda. Mbaye, em treino condicionado, é o outro ausente por lesão.

Sérgio Conceição orientou o primeiro treino de preparação para a receção ao Sporting de Braga, relativa à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O FC Porto volta a treinar na terça-feira, às 10h30, no Olival. Às 12h00, Conceição faz a antevisão da partida, em conferência de imprensa.

O FC Porto-Braga está marcado para quarta-feira, às 20h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.