Cerimónias fúnebres de Quintana realizam-se na terça-feira

As cerimónias fúnebres de Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol que morreu na última sexta-feira, irão realizar-se ao início da tarde de terça-feira, anunciou o FC Porto, numa breve nota.

A saída do Hospital de São João, com destino ao tanatório de Matosinhos, está agendada para as 12h00.

O guarda-redes de 32 anos faleceu no Hospital de S. João, onde estava internado desde segunda-feira, dia em que sofreu uma paragem cardiorrespiratória, na segunda-feira, durante um treino do FC Porto.

Quintana integrava a equipa principal dos dragões desde 2010 e é uma das grandes figuras do clube na modalidade, tendo somado mais de 400 jogos com a camisola do FC Porto. Ao serviço da seleção, Quintana soma 72 internacionalizações. Fez seis jogos por Cuba.

Considerado um dos melhores guarda-redes do mundo, Alfredo Quintana tem sido uma das grandes figuras das boas prestações da seleção nacional em competições internacionais.