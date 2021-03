Covid-19: PCP questiona Governo sobre encerramento de fronteiras Alto Minho/Galiza

Veja também:

O grupo parlamentar do PCP na Assembleia da República questionou o Ministério da Administração Interna (MAI) sobre "os critérios que levaram à escolha" de encerramento das fronteiras entre o Alto Minho e a Galiza.

No requerimento divulgado esta segunda-feira, subscrito pelos deputados Diana Ferreira e António Filipe, o PCP questiona ainda "se o governo tem noção das consequências de tal decisão na região".

"A situação epidemiológica, que a todos preocupa, exige respostas e medidas extraordinárias, mas a opção do Governo de encerramento de fronteiras acrescenta problemas e dificuldades à situação que o país atravessa", referem os deputados.

Atualmente, dos oito pontos de passagem entre o distrito de Viana do Castelo e a Galiza, o atravessamento da fronteira durante 24 horas apenas está autorizado na ponte nova de Valença. Há também em Monção e Melgaço pontos de passagem que estão disponíveis nos dias úteis, das 07:00 às 09:00 e das 18:00 às 20:00.

Na terça-feira, reabre também parcialmente a fronteira da Madalena, no Lindoso, no concelho de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo, considerada a "única porta de entrada" do Alto Minho à província de Ourense, na Galiza, em Espanha.