Um ano de Covid-19: Quase 28 mil profissionais de saúde infetados e 19 morreram

Perto de 28 mil profissionais de saúde ficaram infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia de covid-19 em Portugal, dos quais 19 morreram e mais de 16 mil recuperaram, segundo dados divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde(DGS).

O maior número de mortes de covid-19 foi registado no passado mês de fevereiro (nove), seguido do mês de janeiro, com seis óbitos de profissionais de saúde, precisam os dados da DGS numa reposta á agência Lusa.

Os meses de abril, junho, julho e dezembro registaram uma morte cada um, adianta a DGS, adiantando que estes dados são obtidos através do cruzamento da notificação médica no SINAVE (quando apenas se registou que eram profissionais de saúde) e no Trace Covid-19, com a base de dados do SICO (Sistema de Informação dos Certificados de Óbito).

Neste sentido, não se consegue precisar se estas mortes ocorreram em contexto laboral ou noutra situação, ressalvou uma fonte da DGS à Lusa.