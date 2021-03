​Saiba onde vão estar os radares de velocidade da PSP em março

AÇORES

04/mar/21 08H00 ER 1 - Freguesia de São Mateus, Concelho da Madalena-Ilha Pico

04/mar/21 13H00 ER 1 de 1.ª Pesqueiro, S. Bartolomeu; Rochão da Cruz, S. Sebastião-Ilha Terceira

10/mar/21 16H00 ER 1 - Freguesia de Castelo Branco, Concelho da Horta-Ilha do Faial

15/mar/21 06H45 Av. Alberto I Príncipe do Mónaco, St. Clara-Ponta Delgada

16/mar/21 14H45 Eixo Sul - S. Roque-Ponta Delgada

16/mar/21 07H00 Estrada 25 de Abril, St. Cruz; ER Fonte do Bastardo-Ilha Terceira

17/mar/21 14H45 Av. Natália Correia - S. Pedro-Ponta Delgada

20/mar/21 06H45 Eixo N/S - R. Seca-Ribeira Grande

21/mar/21 14H45 ER Calhetas - Calhetas-Ribeira Grande

22/mar/21 14H45 Eixo Norte - Ribeirinha-Ribeira Grande

22/mar/21 08H00 ER 1 - Freguesia e Concelho de São Roque-Ilha do Pico

25/mar/21 08H00 Variante - Freguesia da Feteira, Concelho da Horta-Ilha do Faial

30/mar/21 07H00 À Bagacina, Doze Ribeiras; Ladeira do Martinho, St. Bárbara-Ilha Terceira

AVEIRO

05/mar/21 14H00 Av. Europa-Aveiro

12/mar/21 14H00 Av. Europa-Aveiro

17/mar/21 08H00 Av. Dr. Sá Carneiro-Aveiro

17/mar/21 09H00 EN 109.4-Espinho

18/mar/21 09H00 Rua do Amial-Santa Maria da Feira

18/mar/21 15H00 Av. do Vale-São João da Madeira

23/mar/21 08H00 Av. Universidade-Aveiro

24/mar/21 09H00 Av. Dr. Francisco Sá Carneiro-Ovar

24/mar/21 15H00 Av. 32-Espinho

25/mar/21 09H00 Av. Brasil-São João da Madeira

25/mar/21 15H00 Av. 5 de Outubro-Santa Maria da Feira

BEJA

03/mar/21 09H00 Av. Salgueiro Maia-Beja

09/mar/21 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado-Beja

16/mar/21 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte-Beja

24/mar/21 09H00 Av. Salgueiro Maia-Beja

BRAGA

03/mar/21 08H30 Circular Urbana-Guimarães

09/mar/21 09H00 Circular de Barcelos, Viaduto do Queimado-Barcelos

10/mar/21 15H00 Av. Miguel Torga-Braga

11/mar/21 14H30 Circular Urbana-Guimarães

23/mar/21 14H30 Rua de Santa Eulália-Guimarães

24/mar/21 15H00 Av. Frei Bartolomeu Mártires-Braga

31/mar/21 14H30 Variante EN 14-Famalicão

BRAGANÇA

11/mar/21 08H00 EN 15-Mirandela

12/mar/21 08H00 Av. das Cantarias-Bragança

25/mar/21 08H00 Av. Olímpio Guedes Andrade-Mirandela

26/mar/21 08H00 Av. Abade de Baçal-Bragança

CASTELO BRANCO

03/mar/21 09H00 Av. da Europa-Castelo Branco

05/mar/21 08H00 Av. Anil (sentido descendente)-Covilhã

16/mar/21 08H00 Alameda Pêro da Covilhã (sentido ascendente)-Covilhã

26/mar/21 10H00 Av. Professor Dr. Egas Moniz-Castelo Branco

COIMBRA

02/mar/21 09H00 Av. Fernando Namora-Coimbra

05/mar/21 14H00 Av. do Brasil (sentido S/N)-Figueira da Foz

09/mar/21 08H30 Ponte Edgar Cardoso-Figueira da Foz

11/mar/21 15H00 Av. Inês de Castro-Coimbra

16/mar/21 09H00 Via António Moreira-Coimbra

18/mar/21 08H30 Av. do Brasil (sentido N/S)-Figueira da foz

22/mar/21 14H00 Av. Dr. Mário Soares-Figueira da Foz

22/mar/21 15H00 Ponte Rainha Santa Isabel-Coimbra

31/mar/21 08H30 EN 109-Figueira da Foz

ÉVORA

03/mar/21 16H00 Av. D. Manuel Trindade Salgueiro-Évora

10/mar/21 10H00 EN 18 ao Gil-Estremoz

11/mar/21 09H30 EN 18 - Bairro do Frei Aleixo-Évora

17/mar/21 09H30 CM 1094 - Estrada do Bairro de Almeirim-Évora

23/mar/21 10H00 EN 18 ao Gil-Estremoz

29/mar/21 16H00 Estrada das Alcáçovas-Évora

FARO

03/mar/21 09H00 Rua da Cruz Vermelha Portuguesa-Tavira

04/mar/21 09H00 Av. V6-Portimão

04/mar/21 15H00 Estrada Moinho da Palmeira-Faro

12/mar/21 16H30 Av. Heróis de 1808-Olhão

16/mar/21 09H00 EN 125-Faro

18/mar/21 09H00 Av. de Castro Marim-Vila Real de Santo António

18/mar/21 09H00 Av. V6-Portimão

23/mar/21 09H00 Rua da Cruz Vermelha Portuguesa-Tavira

25/mar/21 09H30 Av. D. João VI-Olhão

30/mar/21 09H00 Av. V6-Portimão

GUARDA

05/mar/21 14H00 Av. 25 de Abril-Guarda

10/mar/21 08H00 Av. Serra da Estrela-Gouveia

18/mar/21 14H00 Estrada Municipal 577-Guarda

31/mar/21 08H00 Via de Cintura Externa da Guarda-Guarda

LEIRIA

11/mar/21 09H00 Av. Monsenhor Bastos-Peniche

25/mar/21 14H00 Rua La Codosera-Caldas da Rainha

25/mar/21 09H00 Rua Central do Moinho de Cima-Marinha Grande

26/mar/21 09H00 Av. da Comunidade Europeia-Leiria

LISBOA

02/mar/21 14H00 Av. Marechal Gomes da Costa-Lisboa

06/mar/21 08H00 Av. Marechal Craveiro Lopes-Lisboa

09/mar/21 14H00 EN 250-Belas

10/mar/21 08H00 Estrada dos Salgados-Amadora

11/mar/21 14H00 Av. Cidade do Porto-Lisboa

15/mar/21 14H00 EN 10-Alhandra

16/mar/21 09H00 Av. Marginal-Estoril

17/mar/21 09H00 Rua Almirante Gago Coutinho-Ramada

17/mar/21 14H00 EN 10-São João da Talha

21/mar/21 08H00 IC 19-Cacém

25/mar/21 07H00 Av. da República (sentido Poente/Nascente)-Oeiras

25/mar/21 13H00 EN 249-3 (sentido N/S)-Porto Salvo

MADEIRA

02/mar/21 14H00 Estrada Comandante Camacho de Freitas; VR 1 - viaduto do Caminho do passeio – São Martinho e venida Mário Soares-Concelho do Funchal

09/mar/21 08H00 VR 1 - Gaula-Concelho de Santa Cruz

11/mar/21 07H30 Estrada da Liberdade (sentido E/O); VR 1 – viaduto da Boa Nova e Estrada do Aeroporto-Concelho do Funchal

12/mar/21 13H00 VE 3 (sentido S/N) - R. Brava e Av. 1.º de Fevereiro - Madalena do Mar-Concelho da Ponta do Sol

17/mar/21 14H00 VR 1 - Machico-Concelho de Machico

26/mar/21 07H30 Rua Maximiano de Sousa “Max”; Estrada Dr. João Abel de Freitas e Estrada do Livramento-Concelho do Funchal

30/mar/21 14H00 Av. Santiago Menor; VR 1 – viaduto da Conde Carvalhal - Cancela e Estrada da Fundoa-Concelho do Funchal

PORTALEGRE

05/mar/21 08H00 Av. do Dia de Portugal-Elvas

10/mar/21 09H00 EN 372-Elvas

16/mar/21 14H30 EN 373-Elvas

19/mar/21 08H00 EN 246-Portalegre

26/mar/21 16H00 Av. de Badajoz-Portalegre

PORTO

02/mar/21 14H00 Via Eng. Edgar Cardoso-V.N.Gaia

04/mar/21 14H00 Rua Ribeiro Cambado-Valongo

05/mar/21 08H00 Rua Germano Vieira - Gueifães-Maia

08/mar/21 14H00 Av. D. João II-Oliveira do Douro

10/mar/21 08H00 Av. Dr. Antunes Guimarães-Leça da Palmeira

15/mar/21 20H00 Estrada da Circunvalação-11089-Porto

17/mar/21 08H00 Estrada Municipal 556-Santo Tirso

24/mar/21 08H00 Rua Gomes Amorim-Póvoa de Varzim

25/mar/21 14H00 Estrada da Circunvalação-9389-Porto

30/mar/21 14H00 Estrada da Circunvalação-14036-Matosinhos

31/mar/21 08H00 Av. da Boavista-Porto

SANTARÉM

04/mar/21 08H00 Barreira Alva-Torres Novas

09/mar/21 14H00 EN 110 - Carvalhos de Figueiredo-Tomar

17/mar/21 08H00 Av. D. Manuel I-Abrantes

18/mar/21 08H00 Av. Bombeiros Voluntários-Ourém

22/mar/21 14H00 EN 365-Entroncamento

23/mar/21 08H00 Rua Escola Regentes Agrícolas-Santarém

24/mar/21 08H30 Caminho Municipal 1398-Cartaxo

SETÚBAL

03/mar/21 10H00 Av. do Mar - Amora-Seixal

03/mar/21 08H30 EN 10-Setúbal

09/mar/21 09H00 Circular Externa Montijo-Montijo

12/mar/21 17H00 Av. Arsenal do Alfeite-Almada

22/mar/21 15H00 Av. 1º de Maio-Baixa da Banheira

23/mar/21 10H30 Av. 1º de Dezembro de 1640-Seixal

VIANA DO CASTELO

10/mar/21 09H30 Av. do Meio - Areosa-Viana do Castelo

15/mar/21 09H00 Rua Agostinho José Taveira-Ponte de Lima

20/mar/21 09H30 Av. 25 de abril-Viana do Castelo

30/mar/21 09H30 Estrada da Papanata-Viana do Castelo

VILA REAL

02/mar/21 14H00 Av. Dr. Mário Soares-Chaves

04/mar/21 14H00 Rua Vasco Sameiro-Vila Real

16/mar/21 09H00 Rua Rainha Dona Mafalda-Chaves

18/mar/21 09H00 Av. da Unesco-Vila Real

30/mar/21 14H00 Rua da Paz-Chaves

31/mar/21 14H00 Av. da Europa-Vila Real

VISEU

02/mar/21 08H00 Av. Dr. Alexandre Alves-Viseu

04/mar/21 08H30 Av. da Europa-Viseu

05/mar/21 08H00 Estrada de Nelas-Viseu

09/mar/21 08H00 Av. Professor Reinaldo Cardoso-Viseu

11/mar/21 08H30 Estrada de Nelas-Viseu

13/mar/21 09H00 Av. Professor Reinaldo Cardoso-Viseu

16/mar/21 08H00 Av. Manuel Abreu Lameira-Viseu

18/mar/21 08H00 Av. Dom Afonso Henriques-Viseu

20/mar/21 09H00 Estrada de Nelas-Viseu