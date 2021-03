Ponte da Arrábida. Restabelecida a circulação no sentido Porto-Gaia

A circulação automóvel na Ponte da Arrábida no sentido Porto-Gaia foi restabelecida por volta das 20h30, após a substituição de um elemento de uma junta de dilatação, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Os trabalhos obrigaram à supressão da via central e da vida esquerda no sentido Porto Gaia, por várias horas, tendo condicionado o trânsito automóvel na Ponte da Arrábida.

Contactada pela Lusa, inicialmente a IP estimava que a operação de substituição de um elemento de proteção de uma junta de dilatação que "se soltou" estivesse concluída até às 19h00, mas a circulação automóvel só foi normalizada por volta das 20h30.

Em declarações à Lusa, a entidade gestora da Ponte da Arrábida adiantou ainda que esta noite a IP, com o apoio do LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil, inicia um conjunto de inspeções à ponte que deverão até quarta-feira.

Estas inspeções, realizadas periodicamente, serão realizadas durante o período noturno por forma a não condicionar a circulação automóvel na Ponte da Arrábida.

O corte das duas vias no sentido Porto-Gaia obrigou ao desvio do trânsito automóvel no Freixo-Arrábida para a AEP, indicava o município do Porto na sua página institucional,

No sentido Matosinhos-Porto, o trânsito estava a ser desviado pela A20, no sentido Arrábida-Freixo.

A autarquia recomendava ainda aos condutores que tomassem percursos alternativos, sempre que possível, evitando deste modo a sobrecarga de trânsito na VCI - Via de Cintura Interna.