Ponte da Arrábida com duas vias cortadas no sentido Porto - Gaia

A circulação automóvel na Ponte da Arrábida está condicionada no sentido Porto-Gaia, na sequência de um problema relacionado com a junta de dilatação, devendo o trânsito ser restabelecido até às 19h00, indicou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

À Lusa, a entidade gestora da Ponte da Arrábida explicou que um elemento de proteção de uma junta de dilatação se soltou, obrigando a uma intervenção para substituição da mesma.

De acordo com a IP, a circulação automóvel está suprimida na via central e via esquerda, mas deve ser restabelecida até às 19h00.

Na sua página institucional, o município do Porto indica que o transito automóvel no sentido Freixo-Arrábida está a ser desviado para a AEP.

Já o trânsito que circula no sentido Matosinhos-Porto vai ser desviado pela A20, no sentido Arrábida-Freixo.

A autarquia recomenda ainda aos condutores que tomem percursos alternativos, sempre que possível, evitando deste modo a sobrecarga de trânsito na VCI - Via de Cintura Interna.