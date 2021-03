“Muitas pessoas vão à raspadinha procurar resolver problemas do dia-a-dia”

A crise económica associada à pandemia tenderá a aumentar comportamento aditivos relacionados com o jogo e em especial com a raspadinha, alerta Pedro Morgado, psiquiatra e investigador da Universidade do Minho, que já publicou um estudo sobre este assunto revista “The Lancet Psychiatry”, com Daniela Vilaverde



Em entrevista à Renascença, Pedro Morgado salienta a necessidade de mais estudos, como o que o Conselho Económico e Social pretende promover.



Uma das conclusões do estudo é que em Portugal se gasta mais dinheiro em raspadinhas e na lotaria instante do que, por exemplo, os nossos vizinhos em Espanha. Numa resenha do estudo, li que gastamos à volta de 160 euros ao passo que em Espanha gastam-se em média 14 euros por ano. Como se explica?



As raspadinhas são em Portugal muito mais populares do que noutros países, em particular Espanha, que é um país muito parecido connosco do ponto de vista cultural, mas a diferença de magnitude convoca-nos para uma grande preocupação em torno deste assunto. Em Espanha, o gasto médio por ano é de 14 euros por pessoa, em Portugal é de 160 euros e isto significa que há um número de pessoas que, de facto, investe muito dinheiro por dia em raspadinhas.

E os números por vezes não traduzem estes pequeninos pormenores: quando dizemos 160 euros por pessoa, estamos a mascarar que há pessoas que gastam centenas de euros por dia e milhares de euros por mês na raspadinha e são essas pessoas que nos preocupam.

São as pessoas que fazem um consumo que é patológico, que têm na raspadinha um comportamento que é uma demonstração de que estão doentes e que, com a proliferação de pontos de venda, com a publicidade indireta que é feita a este jogo e agora com esta nova raspadinha estão mais vulneráveis a sofrer ainda mais com esta doença e acentuar os gastos que já têm e que já são muito elevados.

É um vicio que tem sido ignorado ou, pelo menos, negligenciado pelas autoridades?

É um vicio que tem um grande impacto e que em Portugal tem este potencial de impacto superior ao que se verifica noutros países e para o qual temos um défice muito grande, por um lado, de compreender a verdadeira extensão do fenómeno - não existem estudo epidemiológicos que nos digam quantas pessoas temos com este problema- , por outro lado também não há mecanismos de resposta apropriados, seja de prevenção, seja de tratamento que nos levem a diminuir o números de pessoas com este problema e a tratar adequadamente aquelas que já estão nas malhas deste vicio.