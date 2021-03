Madeira com 38 novos casos de infeção

Veja também:

A Madeira registou esta segunda-feira 38 novos casos de Covid-19, todos de transmissão local, constituindo o registo mais baixo de novas infeções diárias desde 1 de janeiro, revelou a Direção Regional da Saúde (DRS).

Em comunicado, a autoridade de saúde indica ainda que na região recuperaram da doença mais 123 pessoas, estando 1.181 casos ativos e 327 situações em estudo.

Desde o início da pandemia, foram reportados 7.276 casos de infeção pelo novo coronavírus na Madeira, tendo 6.031 pessoas já recuperado da doença, e registaram-se 64 óbitos associações à Covid-19.

Dos 1.181 casos ativos, 25 são casos importados e 1.156 são de transmissão local, é ainda referido na nota.

A DRS indica ainda que 45 pessoas encontram-se hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, dos quais 41 em Unidades Polivalentes e quatro na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19.

Outras "17 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio", é ainda assinalado no boletim epidemiológico da DRS sobre a situação pandémica no arquipélago da Madeira.

Mais de 23 mil vacinados

Mais de 23 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na Madeira, no cumprimento de um plano de vacinação que começou com os grupos considerados prioritários, informou esta segunda-feira o Governo Regional.

“Do número total de vacinas administradas [23.301], 15.735 correspondem à administração da primeira dose e 7.566 foram segundas doses da vacina”, lê-se na nota divulgada pela secretária da Saúde da Madeira.

Os dados divulgados esta segunda-feira referem-se ao período entre 31 de dezembro de 2020 e 28 de fevereiro.

No documento é salientado que vai prosseguir a vacinação contra a covid-19 à população idosa considerada prioritária.

Assim, é acrescentado, neste plano de vacinação, 1.929 vão receber a segunda dose da vacina, tendo a primeira sido administrada na semana entre os dias 08 e 14 de fevereiro nos vários concelhos da região.

De acordo com os dados disponibilizados, 5.383 profissionais de saúde já receberam a primeira dose e 4.084 a segunda.

As vacinas também já foram administradas a 3.549 profissionais da área social, residentes e utentes dos lares de idosos e elementos da rede de cuidados continuados, sendo que 2.638 receberam a segunda dose.

Dos 809 profissionais afetos à área da Proteção Civil, Segurança e serviços considerados críticos, 656 também já tiveram a segunda dose aplicada.

No que diz respeito aos utentes com idades entre os 50 e 79 anos, além dos com mais de 80 anos, foram já vacinados 5.976 pessoas, das quais 181 com a segunda dose.

O documento menciona que 25 entidades governamentais da Madeira foram igualmente vacinadas .

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.531.448 mortos no mundo, resultantes de mais de 114 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.351 pessoas dos 804.956 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.