Crise Covid. “É triste chegar a um ponto de não ter dinheiro para ir ao supermercado”

“Senti-me sem chão e houve alguém que me disse que a Cáritas talvez me pudesse ajudar. De repente, não havia leite, não havia bens essenciais”, relata à Renascença Paula Araújo, de 53 anos.

As palavras, a conter a emoção, vão sendo acompanhadas pelo nervosismo das mãos. Paula vive com a filha, de 13 anos, e é uma das famílias monoparentais apoiadas pela Cáritas de Oeiras. Trabalhava num gabinete de contabilidade e o contrato acabava a 20 de março do ano passado. Não foi renovado por causa da pandemia.

Pouco tempo depois, começou a receber ajuda alimentar. “Todos os meses me ajudam com um cesto, com os vales para eu comprar os meus bens, basicamente agora é o meu apoio”.

Nesta altura, a Cáritas de Oeiras está a apoiar cerca de 50 famílias, com alimentação, mas também com o pagamento de contas.

“São poucas as famílias que não têm rendimento nenhum, mas com a pandemia e o facto de as pessoas estarem em casa, têm menos rendimentos, e há um mês que têm uma fatura maior e precisam de ser ajudadas”, explica a coordenadora Maria Dulce.

De acordo com os dados da Cáritas Diocesana de Lisboa, entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2021, foram doados 735 mil euros para carências de vária ordem.