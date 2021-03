Covid-19: Alargado intervalo entre doses da vacina da Pfizer para chegar a mais 100 mil pessoas

Veja também:

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou esta segunda-feira o alargamento de 21 para 28 dias do intervalo entre doses da vacina da Pfizer para a Covid-19.

Trata-se de uma decisão com "amplo consenso técnico da Direção-Geral da Saúde e do Infarmed e vai permitir a vacinação de mais 100 mil pessoas até ao final de março", declarou Lacerda Sales.



O secretário de Estado falava no final de uma reunião do grupo de trabalho responsável pelo plano de vacinação.

Em dois meses de vacinação e até domingo, foram administradas quase 862 mil vacinas para a Covid-19 em Portugal, das quais 603.585 são primeira dose e 265.366 de segunda dose, indicou Lacerda Sales.

Dois meses após o início do processo de vacinação Portugal tem uma média de 8,45 doses administradas por 100 habitantes e encontra-se acima da média de 7,35 da União Europeia, adiantou o governante.



Cerca de 35% da população com 80 ou mais anos residente em Portugal continental já recebeu pelo menos uma dose e cerca de 9% já está imunizada com as duas doses da vacina.

No que toca aos profissionais de saúde, 70% recebeu pelo menos uma dose.

Na mesma conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou que os doentes com Trissomia 21 vão passar a integrar o grupo prioritários na vacinação contra a Covid-19.

[notícia em atualização]