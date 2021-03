Ministros da Saúde debatem novas variantes, testes e vacinas contra a Covid-19

Os ministros da Saúde da União Europeia (UE) reúnem-se nesta segunda-feira, sob presidência portuguesa, para discutir as variantes do novo coronavírus, uma nova abordagem à testagem e os processos de vacinação nos 27 Estados-membros.

A reunião, por videoconferência, é presidida pela ministra Marta Temido e conta com a participação do vice-presidente da Comissão Europeia Margaritis Schinas, da comissária europeia da Saúde e Segurança Alimentar, Stella Kyriakides, e de representantes da Agência Europeia do Medicamento (EMA) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

“Serão discutidas matérias como o surgimento de novas variantes do Sars-CoV-2 e a importância de uma nova abordagem na testagem, bem como a troca de informações relativas aos planos de vacinação dos Estados-membros”, informa nota divulgada pela presidência portuguesa do Conselho da UE.

Este conselho informal realiza-se dias depois de mais uma cimeira virtual da UE dedicada à resposta coordenada no combate à pandemia de Covid-19, em que os líderes europeus afirmaram como grande prioridade acelerar a produção de vacinas e a campanha de vacinação.

No final da reunião, a partir do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, realiza-se uma conferência de imprensa da ministra da Saúde e dos comissários Margaritis Schinas e Stella Kyriakides.