Covid-19: UE vai receber aumento "significativo" de vacinas nos próximos meses

A comissária, que falava em conferência de imprensa conjunta com a ministra da Saúde, Marta Temido, e com o vice-presidente executivo da Comissão Europeia Margaritis Schinas, após uma reunião com os ministros dos 27 Estados-membros da UE, alertou, contudo, que "a produção das vacinas deve continuar para que não haja lacunas" no processo de vacinação.

"As entregas de vacinas vão aumentar significativamente nos próximos meses e estamos a aguardar ainda a aprovação de uma quarta vacina pela Agência Europeia do Medicamento nas próximas semanas", disse esta segunda-feira Stella Kyriakides, referindo-se à vacina da Johnson & Johnson, cujo pedido de autorização por parte da UE foi efetuado a 16 de fevereiro.

Além disso, é importante que as empresas farmacêuticas cumpram os acordos celebrados com a Comissão Europeia, vincou a comissária, apontando para a Astrazeneca, que tem vindo a registar "atrasos em relação às quantidades contratadas".

Por outro lado, Kyriakides garantiu ainda que a Comissão Europeia está "pronta, se necessário, para negociar novos acordos de aquisição de vacinas contra as novas variantes".

Isto porque, de acordo com a responsável, "a covid-19 já não é um vírus desconhecido", dado que já há "informação muito rica sobre as suas patologias". O desafio, agora, disse, está em "enfrentar as mutações do vírus".

A comissária europeia participou hoje na reunião, por videoconferência, dos ministros da Saúde dos 27 Estados-membros da UE, presidida pela ministra da Saúde, Marta Temido, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da UE.

Durante a reunião, que contou também com presença do vice-Presidente da Comissão Europeia Margaritis Schinas e de representantes da Agência Europeia do Medicamento (EMA) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), discutiram-se as novas variantes da covid-19, bem como uma nova abordagem à testagem e os processos de vacinação nos países.

Portugal regista esta segunda-feira mais 34 mortes e 394 novos casos de Covid-19, avança a Direção-Geral da Saúde. É o número mais baixo de novas infeções desde 8 de setembro.

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou esta segunda-feira o alargamento de 21 para 28 dias do intervalo entre doses da vacina da Pfizer para a Covid-19.

Trata-se de uma decisão com "amplo consenso técnico da Direção-Geral da Saúde e do Infarmed e vai permitir a vacinação de mais 100 mil pessoas até ao final de março", declarou Lacerda Sales.

Na mesma conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou que os doentes com Trissomia 21 vão passar a integrar o grupo prioritários na vacinação contra a Covid-19.

Evolução da Covid-19 em Portugal